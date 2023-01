Verkiezingscampagne begint erg vroeg in Beringen: burgemeester start met huisbezoeken

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas op 13 oktober 2024. Maar in Beringen is de verkiezingscampagne nu al op gang getrokken door burgemeester Thomas Vints (CD&V). Hij ging vandaag al op huisbezoek, om half negen vanmorgen. Het was toen -7 graden buiten. "Ik vind niet dat het te vroeg is om campagne te voeren, we zitten nu op twee derde van de legislatuur. Ik vind het belangrijk om te weten wat er leeft bij de mensen. Ik wil niet alleen een of twee maanden voor de verkiezingen langsgaan."