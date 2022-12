Aanleg van nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen begonnen in Gent, plaats voor 600 mensen  

Het nooddorp in Gent komt er bijna een jaar na de start van het conflict in Oekraïne (in februari 2021). "Heel wat Gentenaars hebben zich sindsdien solidair getoond en hebben een ruimte aangeboden via #plekjevrij. Zij vangen al maanden mensen op. We merken dat dit nu begint te wegen, voor alle betrokkenen. We zien ook een nieuwe instroom van een 50-tal Oekraïense vluchtelingen per maand. Het is dus nodig dat we bijkomende noodopvang voorzien. Dat doen we intussen ook al als stad, voor een 250-tal plaatsen, verspreid over het grondgebied. Met de steun van Vlaanderen komt daar komende lente extra ruimte voor vrij", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). In Gent verblijven nu naar schatting 1.200 Oekraïners, vooral bij vrienden en familie.