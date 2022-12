Op 1 week tijd 20 patiënten met CO-vergiftiging opgenomen in Aalsters ziekenhuis: "Abnormaal hoge CO-waarden"

"Afgelopen week hebben we 20 patiënten met een CO-vergiftiging opgenomen, dat is drie keer meer dan gewoonlijk", zegt spoedarts Ignace Demeyer. "Dat is sowieso opvallend, maar wat zeer abnormaal was, is dat die patiënten zeer hoge koolstofmonoxidespiegels hadden. Ze hadden dus heel veel CO binnen. Meestal zijn die waarden een pak lager, nu zorgden ze voor een acuut levensgevaar."