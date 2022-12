Vlaanderen plant "war room" tegen cyberaanvallen op lokale besturen

Een extra offensief om de cyberveiligheid te verbeteren, komt er niet, maar het CCB is wel van plan om zijn aanbevelingen nog eens op te lijsten en onder de aandacht te brengen, aldus de woordvoerster.

Concrete tips zijn terug te vinden op de website www.cert.be. "Als we een concrete dreiging kennen, zullen we daar ook altijd over communiceren", aldus Eggers. "Bedrijven of organisaties worden ook door ons verwittigd als we een kwetsbaarheid zien, maar dat systeem is niet waterdicht".



Het CCB helpt getroffen bedrijven, organisaties of gemeentebesturen indien zij dat wensen, maar communiceert zelf niet over de genomen maatregelen, klinkt het nog.