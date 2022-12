Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor streptokokkeninfecties bij kinderen

Frankrijk, Ierland, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben een toename gemeld van het aantal gevallen van de ernstige ziekte, bekend als iGAS (invasieve streptokokkeninfectie groep A), bij kinderen onder 10 jaar in 2022.

Er werden ook verschillende sterfgevallen in deze leeftijdsgroep gemeld die verband hielden met de streptokokkeninfecties. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is het aantal ernstige gevallen vele keren hoger dan in dezelfde periode voor de pandemie.

Streptokokkeninfecties veroorzaken meestal slechts milde ziekten, zoals roodvonk, en kunnen goed worden behandeld met antibiotica, maar in zeldzame gevallen kan dit tot ernstige complicaties leiden.