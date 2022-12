Wetenschapper uit Gent doet eerste Belgische ontdekkingsreis naar Zuidpool na 125 jaar over

Het team haalt niet alleen herinneringen op aan die bijzondere eerste expeditie. Ze voeren ook nieuwe en belangrijke onderzoeken uit. "We gaan stalen nemen van de zeebodem voor Antarctica. Daar vinden we sporen terug van eeuwenoude gletsjers. Op basis van die sporen willen we weten hoe gletsjers vroeger zijn gesmolten. Die data willen we vergelijken met vandaag om te zien of we nu inderdaad in een unieke periode zitten of niet. Het kan helpen om te voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Als het ijs van de westelijke kant van Antarctica smelt, stijgt de zeespiegel wereldwijd met 3 meter", zegt Troch.

Er is niet alleen gletsjeronderzoek, andere wetenschappers doen ook experimenten en metingen. Het avontuur is te volgen via de blog van het team. De crew houdt ook een vlog bij (een videodagboek), ook de Antwerpse filmmaker Meltse Van Coillie reist mee om alles te documenteren. De expeditie start maandag 19 december en loopt begin maart af.