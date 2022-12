Winkelkar van "De inspecteur" wordt 16,5 procent duurder in één jaar tijd

Nochtans was 2022 op dat vlak een atypisch jaar, weet Breugelmans. "Normaal gezien zitten de producenten en de retailers maar één keer per jaar rond de tafel, meestal in januari of februari. Maar het voorbije jaar waren er meerdere onderhandelingsrondes. Daardoor zien we ook al een heel jaar lang schokken in de supermarktprijzen."

Niet elke prijsonderhandeling mondt uit in een akkoord. “Op dat moment kan de winkelketen beslissen om het product tijdelijk niet meer te verkopen. Dat is de reden waarom je soms bij een product ‘tijdelijk onbeschikbaar’ ziet staan. Dat noemen we een ‘delisting’, de supermarkt haalt het product voor een tijdje uit het assortiment.”