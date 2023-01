Winkelpark Malinas in Mechelen trekt 2,5 miljoen bezoekers tijdens eerste jaar

Malinas noemt zich het groenste winkelpark van het land door de inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Zo wekten de 7.000 zonnepanelen op het dak meer energie op dan het winkelpark het afgelopen jaar verbruikte. "Eén derde van de oppervlakte van de site is groen. De winkels zijn aangesloten op zonnepanelen. In de winter kunnen we alle groene stroom gebruiken. In de zomer is de productie groter en wordt er maar een deel van de groen stroom afgenomen. We slaan dan een deel op in een batterij en de rest wordt op het net geplaatst."