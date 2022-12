Eerste winterprik doet energieprijzen opnieuw stijgen: gaan we dat merken aan onze factuur? En hoe zit het met de bevoorrading?

"Er is zeker geen reden tot paniek. Er is voldoende bevoorradingszekerheid op vlak van elektriciteit", klinkt het bij netbeheerder Elia. Laveyne en Claeys beamen dat. Ook Van der Straeten maakt zich sterk dat er geen probleem is met de Belgische bevoorradingszekerheid.

Volgens Elia exporteert ons land zelfs elektriciteit naar Frankrijk. "De zon is daarvoor de belangrijkste reden (op de middag goed voor 1.7 GW), maar daar kunnen we tijdens de avondpiek niet meer op rekenen", zegt de woordvoerder. Voor die avondpieken zal ons land wel elektriciteit moeten invoeren, verwacht Elia. "Het gaat om een beperkte hoeveelheid import en op zich is dat geen uitzonderlijke situatie."

Volgens onderzoekster aan de UGent Moniek de Jong hoeven we ook voor een tekort aan gas voorlopig niet te vrezen. "We halen wel gas uit de reserves, maar dat is nog geen probleem voor de bevoorrading. De koude temperaturen gaan ook niet lang aanhouden. Alleen als deze temperaturen aanhouden tot maart, kunnen we wel in de problemen komen."

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) bevestigde dat vandaag. Het waarschuwt wel voor een gastekort in de winter van 2023.