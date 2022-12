Kan gemiddelde man tegen 2050 geen kinderen meer krijgen zonder externe hulp? "Spermakwaliteit gaat achteruit, maar er is nog marge"

Toch zouden we maar beter die zogenoemde endocriene verstoorders proberen vermijden. Het probleem is daarbij dat ze zowat overal zitten: in plastics, pesticiden, producten voor hygiëne enz. "In Vlaanderen hebben we er een goed zicht op. Je hebt onder meer dioxines en PFAS, maar die krijg je niet uit het milieu."



Wat kunnen we dan wel doen? "Je kan er zo weinig mogelijk mee in contact komen. Plastics vermijden, wat niet simpel is. Maar vermijd om plastics op te warmen in de microgolfoven, en gebruik bijvoorbeeld keramische potten. Je kan kiezen voor biologisch gekweekte groenten, of water vermijden uit PET-flessen en in de plaats kiezen voor kraantjeswater. Bij hygiëneproducten kan je kiezen voor zonnecrème zonder parabenen, of je kan cosmetische producten kiezen waar zo weinig mogelijk "rommel" in zit."