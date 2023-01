Uitbater winterbar Knokke-Heist dient klacht in na beschuldiging van het drogeren van jong meisje 

"Opgepast! Vrijdag 9 december is mijn zusje gedrogeerd in de Icebar in Knokke. Gelukkig was ze op tijd in het ziekenhuis. Pas op voor deze man en deel zoveel mogelijk." Die boodschap is op enkele uren tijd al honderden keren gedeeld op sociale media. Op de foto’s is een klant van de winterbar duidelijk zichtbaar. De man krijgt in de reacties tal van verwijten naar het hoofd geslingerd, maar volgens de uitbater van Icebar Knokke XL is dat helemaal onterecht.