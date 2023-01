26ste congres voor Belgische plaatsmeesters vindt plaats in Hasselt

Kim Raskin is een van de vele plaatsmeesters die vandaag samenkomen in Hasselt. "Ik sta in voor de algemene organisatie van kermissen", legt Raskin uit. "Het gaat dan om zoeken naar nieuwe attracties, een plan uitwerken, iedereen een plek geven... Ik ben eigenlijk een beetje een eventmanager." De Hasselaar is in zijn functie dan ook onderdeel van de dienst Cultuur-Evenementen van de stad. "Ik heb nog een collega die voor de dienst Lokale Economie hetzelfde doet op markten."

Raskin is sinds kort lid van een comité dat zulke congressen voor plaatsmeesters organiseert. Zo is hij er in geslaagd om het congres van dit jaar naar Hasselt te halen. "Dat is het ideale moment om praktische kennis uit te wisselen met collega's van andere steden en gemeenten, zoals hoe verschillende steden abonnementen voor standhouders aanpakken. Of bijvoorbeeld: wat doe je als een standhouder niet komt opdagen? Die vragen beantwoorden we daar."

Na het congres is er een netwerkmoment en rondleiding op Winterland in Hasselt.