7 jaar cel voor man die broer neerschiet aan shishabar op Turnhoutsebaan in Borgerhout

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdellatif C. veroordeeld tot zeven jaar cel voor poging tot doodslag op zijn oudere broer Moumen. Hij had in het voorjaar drie kogels op hem afgevuurd. De feiten kaderden in een aanslepende familievete.

Abdellatif was eind maart naar de shishabar van het slachtoffer getrokken aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hij deed dat samen met zijn andere broer Abdelhafid. Op camerabeelden van de zaak was te zien hoe de gemoederen al snel verhit raakten. De beelden toonden hoe Moumen eerst zijn broer Abdelhafid een klap of een duw gaf. De andere broer, Abdellatif, trok vervolgens een wapen en schoot drie keer op zijn broer Moumen. Die werd gewond naar het ziekenhuis gebracht maar overleefde de aanval.

Schutter Abdellatif is veroordeeld tot zeven jaar cel voor poging doodslag. Zijn broer Abdelhafid stond ook terecht als medeplichtige maar werd vrijgesproken. De rechter achtte het niet bewezen dat hij zijn broer aanmoedigde door "schiet, schiet, schiet" te roepen.