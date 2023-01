94 procent fietsers in orde met fietsverlichting bij grote controleactie in Kortrijk

Op maandag en dinsdag voerde politiezone VLAS grote fietslichtcontroles uit tijdens de ochtendspits. De politie controleerde in de Oudenaardsesteenweg en de Diksmuidekaai in Kortrijk. Ze hielden in totaal 474 fietsers tegen voor een controle. Slechts 28 fietsers waren niet in orde met hun fietslichten. Zij kregen een proces-verbaal.

"De overgrote meerderheid van de gecontroleerde fietsers was helemaal in orde. In de ochtendspits gaat het vooral om scholieren en studenten die gecontroleerd worden. Maar uiteraard kan iedereen die zonder fietsverlichting rijdt, een boete krijgen", laat politiezone VLAS weten.