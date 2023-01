Aalst nu al op zoek naar gastgezinnen voor oogstfeest Pikkeling: "Door corona haakten enkelen af, maar het is zo verrijkend"

Hij vangt al tien jaar dansers en muzikanten op. "Dat zijn meestal jongeren tussen 16 en 25 jaar. Jonge mensen die gedreven zijn door dans, maar ze willen ook andere culturen leren kennen. Dat is het grote verschil met andere festivals, wij bieden gastgezinnen aan voor de internationale dansers en muzikanten. Het is voor hen een grote meerwaarde om in een familiale sfeer terecht te komen en zo ons land en onze gebruiken te leren kennen."

De jongeren komen vanuit alle continenten en spreken meestal wel een mondje Engels of Frans, wat de communicatie gemakkelijker maakt. "Al is het soms in het begin wel wat behelpen met gebaren", geeft Van der Kuylen toe. De organisatie zoekt in totaal 40 gastgezinnen, 25 hebben zich al aangemeld.