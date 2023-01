Aalter gaat vrachtverkeer dat via Bellem naar industrieterrein rijdt, controleren en beboeten: "Ze moeten rondpunt Aalter gebruiken."

"We hebben 30 miljoen euro geïnvesteerd in een rondpunt in Aalter", steekt burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van wal. "De bedoeling is dat het vrachtverkeer Aalter en verder bereikt via de op- en afritten van dat rondpunt." Momenteel lijkt dat moeilijk te lukken, zo blijkt. "Een aantal ingrepen buiten onze gemeente zorgen voor meer vrachtverkeer bij ons. Door de ondertunneling van de sporen in Hansbeke bijvoorbeeld, rijdt er meer vrachtverkeer door de kern van Bellem om naar de industriezones in Aalter te rijden." En dus wil De Crem dringend ingrijpen. Heel specifiek: ingrepen voor vrachtvervoer dat via de kern van Bellem via de Oostmolenstraat de industriezone probeert te bereiken.