Celstraffen van 2 tot 18 jaar op Franse assisenproces over terreuraanslag in Nice

In het assisenproces over de terreuraanslag in Nice zijn de acht beschuldigden schuldig verklaard en kregen ze straffen van 2 tot 18 jaar cel. Bij de aanslag in Nice op 14 juli 2016 kwamen 86 mensen om het leven en raakten 458 mensen gewond, toen een vrachtwagen op hen inreed op de Promenade des Anglais. De vrachtwagenchauffeur werd destijds doodgeschoten door de politie, zijn handlangers stonden terecht op het proces dat drie maanden heeft geduurd.