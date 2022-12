Aantal nachtelijke weekendongevallen in provincie Antwerpen met de helft gestegen

Het aantal nachtelijke weekendongevallen in de provincie Antwerpen is in de eerste 9 maanden van dit jaar met de helft gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van de WODCA-controles. Het aantal bestuurders dat te veel had gedronken of te snel reed, is licht gedaald. Er stierven 5 mensen in het verkeer, vorig jaar was er maar één dodelijk verkeersslachtoffer tijdens de weekendnachten in dezelfde periode. "Het aantal ongevallen moet naar omlaag", zegt gouverneur Cathy Berx.