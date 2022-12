Iraanse 'stroppendragers' vatten post aan stadhuis in Gent uit protest tegen terreur van regime

Elke avond, nog tot woensdag 21 december, protesteren actievoerders van “Stop executies in Iran” en "Justice4children of Iran" aan het stadhuis in Gent tegen het terreurbewind van de Iraanse bevolking. De actie vindt telkens plaats van 17.30u tot 18.30u. “We trekken een strop aan en tonen een namenlijst van de mensen die geëxecuteerd zijn”, zegt initiatiefneemster Bashar Baharak. "We zetten ons in voor de rechten van de Iraniërs die opgepakt zijn, in de gevangenis zitten of vermoord zijn. Wij zijn hun stem in België."