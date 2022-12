Amerikanen claimen nieuwe doorbraak rond kernfusie, maar "stabiele reactor nog veraf"

Al decennia dromen kernfysici van kernfusie als energiebron van de toekomst. Het zou kernenergie, die vandaag werkt met kernsplijting, veiliger maken en geen (of correcter: veel minder) radioactiviteit genereren. Van hoogradioactief afval zoals bij de kernenergie van vandaag is in elk geval geen sprake. Het restproduct van kernfusie is helium, een gas dat niet chemisch reageert in de atmosfeer en ook geen broeikasgas is.