Antwerpse kringwinkels moeten noodgedwongen extra dag sluiten door hoge energieprijzen en inflatie

De laatste jaren wint tweedehands aan populariteit en doen de kringwinkels het zeker niet slecht. Toch is Kringwinkel Antwerpen, de vzw die elf kringwinkels in en rond Antwerpen heeft, genoodzaakt om een extra sluitingsdag in te voeren. “Dat is het jammerlijke aan de situatie. We merken dat er meer klanten komen en er elk jaar meer spullen verkocht worden, maar die stijgende lijn is niet in verhouding met de kosten die we nu hebben", zegt Louise Vrints, marketingdirecteur Kringwinkel Antwerpen. "We worden geconfronteerd met een exponentiële groei van de huurprijzen, loonindexeringen en energieprijzen."