150 kilogram ongekoeld vlees in beslag genomen bij failliet voedingsbedrijf in Deurne

De Antwerpse politie heeft 150 kilogram ongekoeld vlees in beslag genomen bij een bedrijf in Deurne, dat recent failliet was verklaard. Daar bleken ondanks het faillissement toch nog activiteiten plaats te vinden. De politie en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen troffen er tijdens een controle de grote hoeveelheid vlees aan. Het pand is nu verzegeld.