Assisenproces over terreuraanslagen ligt opnieuw stil, twee beschuldigden weigeren te komen

Assisenvoorzitster Laurence Massart legde uit dat ze de politie had gevraagd om een proces-verbaal op te stellen over de weigering. Ze vertelde aan de jury dat de beschuldigden in principe elke dag naar het proces gebracht moeten worden. "De politie mag daarbij dwang gebruiken, maar geen geweld", legde ze uit. Volgens haar had de politie geprobeerd om de twee beschuldigden te overtuigen om mee te komen, maar zonder resultaat. "En om hen mee te laten gaan, zou er stevige dwang nodig geweest zijn, maar daar had de politie geen zin in, na eerdere incidenten waarbij de beschuldigden klaagden over mishandeling."