Belgische vissers mogen minder vissen op tong en pladijs in 2023

Elk jaar in december wordt er door de Europese Commissie beslist hoeveel vis de Europese lidstaten het volgende jaar mogen vangen in de verschillende zeegebieden. Voor de Belgische vissers is er beslist dat ze in 2023 minder tong en pladijs mogen vangen. Ze zullen wel meer kabeljauw, schelvis en wijting mogen vangen.

"Onze Belgische vissers zijn ontgoocheld", laat Crevits weten, "De vangrechten voor tong zijn heel erg belangrijk. Ik maak me zorgen over de socio-economische gevolgen van de grote vangstbeperking op tong en pladijs. We hebben al in woelige wateren moeten vissen. We hopen dat de Europese Commissie alles op alles zet om de Belgische vissers te ondersteunen."