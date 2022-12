Amerikaanse president Joe Biden rolt rode loper uit voor Afrikaanse leiders en belooft 52 miljard euro: "Charmeoffensief en geopolitiek belang"

Vanwaar komt deze belangstelling plots? "Afrika wordt vaak geassocieerd met armoede, honger en ziektes, maar eigenlijk is het echt een plek om in te investeren", zegt Amerika-correspondent Björn Soenens in "De ochtend" op Radio 1. "Tegen 2050 zal het inwoneraantal van Afrika zo'n kwart van de wereldbevolking uitmaken. Daar liggen dus grote markten."

Daarnaast heeft Afrika rijke bodems en is er veel technologische innovatie. "Veel diplomaten zeggen bijvoorbeeld dat het gsm-netwerk in Afrika veel beter werkt dan in de Verenigde Staten", zegt Soenens. "Biden is dus echt bezig met een charmeoffensief om samen te kunnen werken met Afrika, zonder de moraliserende vinger op te steken om hen de les te lezen over mensenrechten of hun aanpak van corruptie."