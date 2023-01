Boze politiemensen houden luid protest voor stadhuis Kortrijk

De bonden zijn boos omdat er begin dit jaar afspraken zouden gemaakt zijn, onder meer rond betere lonen voor politiemensen. Maar die worden volgens hen niet nageleefd. Gisterenavond trokken ze daarom naar het stadhuis van Kortrijk. "We wisten dat Van Quickenborne er niet zou zijn", vertelt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA, "maar we vonden het toch belangrijk om hier, in zijn thuisstad, actie te voeren en gehoord te worden." En gehoord werden ze zeker. Dat kon ook moeilijk anders met sirenes, bommetjes en een koor van actievoerders dat "Waar is dat liegebeest" zong.



"Het mag duidelijk zijn dat het de politiemensen diep zit", zei Houssin nog achteraf, "sommige collega's zijn van de andere kant van het land naar hier gekomen om onze boodschap kracht bij te zetten. We snappen niet hoe de concrete afspraken die begin dit jaar op papier gezet zijn, plots door één of andere goocheltruc ongedaan zijn gemaakt".