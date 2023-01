Schouw vat vuur in Arendonk: woning onbewoonbaar

Rond 17.45 uur is er brand uitgebroken aan de schouw van een huis aan de Kloosterbaan in Arendonk. Het vuur verspreidde zich al snel over het hele dak en de zolderverdieping. Daar waren kamers met houten panelen ingericht.

De bewoners waren thuis, maar konden zich op tijd in veiligheid brengen. Een buur had de brand opgemerkt en verwittigde hen. Niemand is gewond geraakt.

Het huis is onbewoonbaar. Op de zolderverdieping is er veel brandschade en op de verdiepingen eronder waterschade. De bewoners worden opgevangen bij familie of buren.