Stapels geld, peperdure auto’s, vastgoed en duizenden AirPods in beslag genomen: Europees parket legt "grootste btw-carrousel ooit" bloot

Het Europees parket heeft een internationale btw-carrousel blootgelegd waarbij naar schatting 2,2 miljard euro aan belastingen is ontdoken. Het onderzoek naar de belastingontduiking “Operatie Admiraal” genoemd, begon in Portugal en leidde tot meer dan 300 huiszoekingen in 14 landen, waaronder België. Daarbij werden 24 mensen gearresteerd en allerlei luxegoederen in beslag genomen.