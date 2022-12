CHECK- Neen, de helft van de Franse kerncentrales ligt niet stil, maar Frankrijk kampt wel met een energieprobleem

Van der Straeten kwam er praten over de energiebevoorrading deze winter en de vraag of we rondkomen nu ook Frankrijk onze stroom moet invoeren. Volgens de minister kampen we deze winter niet meteen met problemen en kunnen onze stroomproducenten de hoge vraag naar energie nog wel aan. Van der Straeten zei wel dat hogere prijzen de gevolgen kunnen zijn van problemen in buurlanden. Toch deed haar uitspraak over de Franse kerncentrales op sociale media wenkbrauwen fronsen. Verschillende mensen wezen erop dat de minister niet de waarheid sprak.