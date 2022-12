Moeder en twee volwassen zonen lopen CO-vergiftiging op in Vorst: "Kolenkachel niet aangesloten op schouw"

De brandweer geeft vier tips om CO-vergiftigingen te voorkomen:

1. Laat een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker. Laat ook het jaarlijkse onderhoud en de verplichte controles uitvoeren.

2. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken. Zorg voor een natuurlijke ventilatie en verse lucht.

3. Plaats gehomologeerde CO-melders in je huis.

4. Reageer in geval van symptomen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, zonder jezelf in gevaar te brengen. Open de ramen, evacueer de aanwezige personen en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112. Dat kan via de applicatie 112.be of via de telefoon.