Ook dakdekkers voelen koude: "Handen en voeten doen het meeste pijn"

De koude heeft gevolgen voor de bouw. En ook dakdekkers passen hun werkzaamheden noodgedwongen aan. Bij de Haachtse Dakwerken mogen de medewerkers vandaag binnen werken en krijgen ze warme soep aangeboden. En ook dakdekker Glen Vandeput uit Boutersem blijf vandaag binnen. “Gisteren konden we na de middag nog het dak op omdat de zon scheen”, zegt Glen. “Aan de zonnekant konden we nog werken, maar aan de andere kant was het dak wel nog bevroren. Vandaag is het nog afwachten, maar deze voormiddag begin ik alvast aan de binnenkant met isoleren.”