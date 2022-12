Drukker in Antwerpse daklozenopvang dan andere jaren: "Meer mensen vragen hulp"  

In Antwerpen zijn er al meer daklozen naar de winteropvang gekomen dan vorig jaar. Dat zegt het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) aan Radio2 in Antwerpen. "Het is drukker dan vorig jaar. Normaal komt de winteropvang traag op gang maar nu zijn de meeste plaatsen al ingenomen", zegt Marc Huygen van het CAW. "Mogelijk zijn er meer mensen op straat beland die hulp nodig hebben, of niet kunnen overnachten bij vrienden of familie. Het is uiteraard ook mogelijk dat daklozen de weg naar de opvang sneller vinden."