Een eerste Sportpaleis, spektakel in het Koning Boudewijnstadion of een comebackoptreden: 10 concerttips voor 2023

In de categorie "reünie van 2023" gaat de titel met niet één maar vier (!) uitverkochte AB's naar XINK. De vier punkrockers uit de Kempen vertegenwoordigden ons land op het allereerste Junior Eurovisiesongfestival in 2003 met de culthit "De vriendschapsband". Exact 20 jaar later zijn de pubers van toen late twintigers of jonge dertigers geworden, tussen wie de band effectief nooit stuk is gegaan. Drie van de vier XINK'ers zijn altijd muzikaal actief gebleven, in bands of achter de schermen als producer.

Met hun nieuwe single "Misschien" pikken ze de draad weer op waar ze die sinds hun split in 2009 hadden achtergelaten. Voor leeftijdsgenoten van de groepsleden en nostalgici een niet te missen afspraak. Voor fans van dit genre én van de jaren 2000 zijn de concerten van blink-182 (8 september in het Sportpaleis) en Avril Lavigne (4 mei in Vorst Nationaal) ook een aanrader.