Premier De Croo (Open VLD) reageert op beschuldigingen over liegen: "Ik pik dit niet"

Premier De Croo besloot vanavond alvast te reageren in de media. Aan VRT NWS zegt de eerste minister hij de aantijgingen niet pikt. "Iemand beschuldigen van liegen in de politiek is niet niets."

Volgens de eerste minister is het geen nieuws, omdat de berichten waarover gesproken wordt, verstuurd werden om iets anders goed te keuren: niet het deel over de btw, maar dat over aanpassingen in de sociale zekerheid. De premier voert aan dat de opmerkingen over de btw via een andere manier zijn overgemaakt, niet via WhatsApp.

De premier vindt dat de grond van de zaak uit de context wordt gerukt. Hij voelt zich gesterkt door het feit dat de Europese Commissie en het Rekenhof de aanpassingen van de regering correct bevonden hebben. "Nu probeert men een soort stemmingmakerij te maken, met iets wat er eigenlijk totaal niet mee te maken heeft."