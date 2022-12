Grafkelder Nederlandse royals breidt uit: rustplaats van onder anderen Willem van Oranje krijgt plaats voor 24 doodskisten en 11 urnen

Dit is al de derde uitbreiding van de koninklijke grafkelder uit de zestiende eeuw. Dat de laatste rustplaats van de Oranjes zich in Delft bevindt, berust op een toeval. 'Vader des Vaderlands' Willem van Oranje had in zijn testament aangegeven dat hij begraven wou worden in het familiegraf in Breda, dicht bij zijn eerste vrouw Anna van Buren. Toen de prins in 1584 vermoord werd tijdens zijn verblijf in Delft, was Breda nog bezet door de Spanjaarden. Op aandringen van zijn toenmalige vrouw Louise de Coligny kwam er voor 'Willem de Zwijger' een permanent graf in de Nieuwe Kerk in Delft.