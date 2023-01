Alle basisscholen in Haacht kiezen voor digitaal aanmeldsysteem: "Gelijke kansen voor iedereen"

"Om een goed onderbouwde keuze te maken, is het in deze periode erg belangrijk dat ouders het pedagogisch project van de scholen waarin ze geïnteresseerd zijn goed lezen", vindt het gemeentebestuur. Daarnaast zijn er ook scholen die infomomenten organiseren of kunnen ouders een bezoek aanvragen in de school van hun keuze.

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de kinderen toegewezen aan de scholen. De ouders ontvangen daarna een brief of een e-mail met informatie over het resultaat van de aanmelding. Die brief heb je nodig om je kind te kunnen inschrijven. Als een kind niet aangemeld werd tijdens de aanmeldingsperiode, dan zullen de ouders moeten wachten tot 23 mei om hun kind alsnog in te schrijven via de vrije inschrijvingen.