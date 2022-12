"Durven kiezen voor andere plannen, samen en apart": wat zijn Dimitri Vegas en Like Mike van plan na hun laatste Sportpaleisshows?

"We verkopen die Sportpaleizen nog steeds uit, dus de belangstelling en de liefde van onze fans is er zeker, maar we willen met dit concept stoppen op een hoogtepunt", vertelt Dimitri Vegas. "Als we zonder compromissen de show willen brengen die we nu maken, met alles erop en eraan, dan moeten we zeker twee Sportpaleizen uitverkopen. We kunnen het risico niet lopen om minder te doen, want dan moeten we te hard inboeten op het geheel."

"Die vaste afspraak heeft wel nadelen: omdat de Sportpaleisdata al 10 jaar geblokkeerd staan in onze agenda, moeten we andere shows in de eindejaarsperiode weigeren. In de VS hebben we belangrijke evenementen gemist, en ook in Azië zijn er andere mogelijkheden. Mike en ik hebben met ons team beslist dat we daarop willen focussen. De Sportpaleizen verplaatsen naar een ander moment zagen we niet zitten. Daarom nemen we met pijn in het hart afscheid. Als we willen groeien, dan moeten we durven kiezen. En zeg nooit "nooit": misschien keren we ooit terug naar het Sportpaleis, met een verbeterd concept. Als het van ons afhangt: heel graag".