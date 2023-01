Donderdag gaat het asielcentrum in Jabbeke open en komen de eerste vluchtelingen aan

Op de infomarkt gisteren, waar maar vijftien buurtbewoners opdaagden, klonken de reacties gemengd. "Ik vind het vooral vervelend dat we zo weinig informatie hebben gekregen", zegt één man. "Ik heb op zich niks tegen een tijdelijk opvangcentrum. Dat zijn ook maar mensen zoals jij en ik. En wij zouden ook blij zijn met een dak boven ons hoofd als we in de problemen zouden zitten. Misschien vragen we ons binnen enkele maanden af waarom we ons zo druk gemaakt hebben, maar voor hetzelfde geld beklagen we ons dat dat opvangcentrum er gekomen is. Ik weet het dus niet."

Een andere man is ronduit tegen. "Sommige noemen ze asielzoekers, je zou ook van gelukzoekers kunnen spreken", zegt hij. "Er zijn in eigen land genoeg inwoners die ook in de problemen zitten." Een derde buurtbewoonster is dan weer enthousiast. "Het is goed dat die mensen opvang krijgen in de koude maanden. Ik heb zelf al hulpgoederen verzameld om ze te helpen."