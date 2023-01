Vikingmuseum in Hamme wordt voor een tijd uitgesteld

De Vikings kwamen uit het Noorden, langs zeeën en rivieren naar onze contreien. Aan de monding van de Durme in de Schelde was er een eilandje, het Luizenbos. Bij baggerwerken in de Durme is daar een winterkamp van de Vikings gevonden. Volgens onderzoek van VUB gaat het om waardevol historisch materiaal, zoals sieraden, bijlen, materiaal om boten te bouwen. Volgens conservator André Van Bossche gaat het om een unieke collectie. " De Vikings zijn in Hamme aangekomen via de Durme. Aan de monding van de Durme in de Schelde was er een eilandje, het Luizeneiland genoemd, en daar hebben de Vikings een winterkamp gehad. Bij opgravingen is een schat van informatie gevonden"