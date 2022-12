Europa lanceert nieuwe weersatelliet die zware stormen en extreem weer beter kan voorspellen: "Dit gaat levens redden"

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft vanavond een nieuwe satelliet gelanceerd waarmee het weer veel nauwkeuriger kan worden voorspeld. Er is ook een instrument aan boord dat snel zware stormen kan opsporen en voorspellen. In totaal zullen er zes nieuwe weersatellieten in een baan rond de aarde komen. "Het zal levens redden", klinkt het bij ESA.