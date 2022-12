Europees akkoord over "koolstofgrensbelasting": industrie die wil importeren naar EU zal belast worden op uitstoot van koolstof

De koolstofgrenstaks of het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) moet Europese bedrijven beschermen tegen concurrentie uit andere landen, waar minder of soms zelfs geen emissiebeperkingen gelden. Het mechanisme is opgesteld in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De regeling zou op 1 oktober 2023 ingaan, weliswaar met een overgangsperiode waarin de importeur enkel verplicht is om het te rapporteren. De duur van de overgangsperiode en volledige werking van CBAM zijn nog onderwerp van onderhandelingen later deze week over ETS.