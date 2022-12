Europees Parlement ontzet Eva Kaili definitief uit haar ambt als vicevoorzitter

Eva Kaili is tot nu toe de grootste naam in het corruptieschandaal "Qatargate". Ze wordt ervan verdacht smeergeld te hebben aangenomen in ruil voor een voor Qatar positieve Europese besluitvorming.

Eerder al was Kaili uit de Griekse socialistische partij PASOK en uit de sociaaldemocratische S&D-fractie in he Europees Parlement gezet. Ze was één van de veertien vicevoorzitters van het Parlement en was al geschorst. Door de stemming van vandaag is ze nu definitief vicevoorzitter af.