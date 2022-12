Europees Parlementslid Marc Tarabella tijdelijk geschorst als lid van de PS

Europees Parlementslid Marc Tarabella wordt tijdelijk geschorst als lid van de Parti Socialiste (PS). Dat heeft de partijtop beslist. Tarabella blijft geschorst voor de duur van de procedure die tegen hem loopt. Zijn naam is genoemd in het kader van het onderzoek naar mogelijke corruptie bij het Europees Parlement. Golfstaat Qatar zou een aantal Europese mandatarissen en/of hun medewerkers hebben omgekocht om de Europese besluitvorming over Qatar in positieve zijn te beïnvloeden.