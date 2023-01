Even shoppen in “Heverlee Hills”? Met nieuwe naam willen handelaars Heverlee op de kaart zetten

Ook de stad Leuven ondersteunt de actie. “Dit is een uitstekend initiatief, waar de uitstraling van Leuven als handelsstad alleen maar bij wint”, zegt Leuvens schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “Via een nieuw toelagereglement van de stad geven we projecten zoals deze de nodige wind in de zeilen. We willen ondernemers uit Leuven en deelgemeenten aanmoedigen om creatief samen te werken en ons imago van bruisende horeca- en winkelstad nog beter in de verf te zetten.”