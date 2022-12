Extra zorgpremie voor 40.000 Vlaamse zorgverleners: "Belangrijke blijk van waardering"

In de private zorgsector wordt in elk geval dankbaar gereageerd op de beslissing. "We zijn zeer blij met deze premie", zegt Margot Cloet van Zorgnet Icuro. 'Het is een belangrijke blijk van waardering voor onze medewerkers in de woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatieziekenhuizen. Door de aanhoudende personeelsschaarste hebben zij het – ook post-covid - heel moeilijk om het vele werk gedaan te krijgen. De werkdruk in de sector ligt bijzonder hoog. Deze erkenning is meer dan welkom in deze moeilijke tijden."