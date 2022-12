Fien Engelen en Léa Defour winnen 18e editie van Belgodyssee-wedstrijd voor jonge journalisten

Daarnaast werden nog verschillende andere prijzen uitgereikt. Siska Thuysbaert (VUB) schreef in de krant Metro een artikel over jongeren als de energie van morgen en bezocht daarvoor een aantal jongerenorganisaties die inzetten op tewerkstelling. Langs Franstalige kant valt Alix Mayence (IHECS) in de prijzen met een reportage in L’Avenir over het delen van energie in energiegemeenschappen. Zij winnen een betaalde stage van een maand bij de respectieve media.