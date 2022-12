Geen glasophalingen meer aan huis bij 50.000 Gentse gezinnen door besparingen

50.000 Gentse gezinnen zullen hun glasafval op termijn naar een glasbol moeten brengen. Dat is in veel steden en gemeenten al zo, in Gent komt afvalophaler IVAGO nu nog één keer per maand langs om lege flessen, bokalen en ander glasafval op te halen. Gent moet echter besparen en stopt daarom met die ophalingen in de deelgemeenten. De beslissing is gisteravond aangekondigd door schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) in de gemeenteraadscommissie. De glasophaling blijft bestaan in de binnenstad en de volkswijken in de rand. Gent was eerder van plan om overal te werken met een uniforme en gebruiksvriendelijke glasbak. Die komt er nu enkel voor bewoners van de kernstad.

De beslissing kadert in de begrotingsoefening van Gent en betekent de komende jaren een besparing van 900.000 euro. "Elke dienst moet een inspanning doen, bij IVAGO gebeurt dat door efficiënter te werken in de ploegen én achter de schermen. Er wordt niet bespaard op dienstverlening of investeringen", benadrukt Van Braeckevelt. "De nieuwe glasophaling is een oefening die zorgt dat er geen andere aanpassingen moeten gebeuren." De maatregel zal pas over enkele maanden uitgerold worden.