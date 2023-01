Hasseltse dierenartsfamilie zamelt warme sokken en mutsen in voor Oekraïne

De Oekraïense familie - twee dierenartsen en hun zoontje - verblijven al sinds 20 augustus in Kermt. "Ze lieten heel wat familieleden en vrienden achter in Cherson waar ze zelf een dierenartsenpraktijk hadden", vertelt Ann Criel. "Een broer van het gezin vecht nog altijd mee tegen het Russische leger in Cherson en dus horen we elke dag verhalen over de wreedheden die daar plaatsvinden. Intussen is daar de winter begonnen en in Cherson is er geen elektriciteit en water. En zo kwamen we op het idee om deze inzamelactie te starten.