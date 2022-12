Heeft premier De Croo gelogen over begroting van De Bleeker? "Dan zit hij in ernstige politieke problemen"

Valt een WhatsApp-bericht onder de openbaarheid van bestuur? Heeft premier De Croo de Kamer verkeerd ingelicht? "Ik kan geen WhatsApp tonen die er niet is", zei hij daarover vorige week nog in de Kamer. Wat in elk geval duidelijk is, is dat het WhatsApp-bericht de premier in een lastig parket brengt: zijn geloofwaardigheid lijkt een nieuwe deuk te krijgen.

Ook VRT NWS is in het bezit van de bewuste berichten. De melding "is ok voor ons, merci voor de aanpassingen" kan inderdaad worden geïnterpreteerd als een "ja" voor de begroting zoals die door De Bleeker was voorgesteld, maar ook als een "ja" voor de melding die er net boven staat, namelijk die over de sociale zekerheid.