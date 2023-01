Historische Abtenhuis in Geraardsbergen krijgt volledige renovatie

Het Abtenhuis werd gebouwd in de 16e eeuw en maakte deel uit van de Sint-Adriaansabdij. In de 18e eeuw werd het gebouw een eerste keer gerenoveerd, waarna het een tijd dienst deed als waterkuuroord. "De site heeft een lange geschiedenis en was ooit één van de grootste bedevaartsplaatsen in West-Europa. Mensen kwamen er om genezing te vragen bij de relieken van Sint-Adriaan", zegt Vlaams minister van Erfgoed Diependaele (N-VA).

De gemeente gaat nu onderzoeken hoeveel de volledige renovatie zal kosten. "Eens dat duidelijk is, kunnen we inschatten wanneer de renovatiewerken starten. We mikken nu op het voorjaar van 2024."